Victoria Beckham siiski tahab vürtsitüdrukutega taas liituda? 

Mel B rääkis teleintervjuus, et tema ema Andrea ja Victoria olid hiljuti koos Victoria ema korraldatud aiapeol ja rääkisid seal ka bändi tulevikust. Victoria öelnud, et on huvitatud tüdrukutega liituma järgmisel aastal Glastonbury festivalil, et tähistada ürituse 50. sünnipäeva.