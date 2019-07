Inimesed Mari Kalkun: "Nägin unes, et isa ristipuu saeti maha. Alateadvuses vist ikka on küll väike mure selle metsateema pärast…" Sirje Presnal , täna, 00:02 Jaga: M

HOIAB TASAKAALU: Mari on oma muusikuasja ajades jõudnud punkti, kus järjest rohkem tuleb ei öelda. „Kuna olen ju ka ema, siis pean hoidma fookust, et end erinevate asjade vahel mitte ära lõhustada,“ sõnab ta. „Järjest rohkem tuleb mõelda sellele, mis on elus tegelikult tähtis.“ Foto: Robin Roots

Keegi jaapanlane oli Marile pärast üht tema kontserti öelnud, et ta hääl kõlab nagu mets. Mari meelest on see parim kompliment. Seda ta ju taotlebki – peegeldada oma lauludes meie looduse ja maailmatunnetuse ainulaadsust. Mari ise arvab, et muusikasse on Eesti metsa vist lihtsamgi panna kui sõnadesse. Tema laul on tõepoolest nagu mets. See on vägev, ürgne ja turvapakkuv, kuid samal ajal vaikne ja nõiduslik – viib kuulaja uitama…