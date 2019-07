Brad Pitti asemel võinuks Tarantino uues filmis olla Tom Cruise 

Tarantino rääkis Josh Horowitzi podcast'is, et oli Cruise'iga uuest filmist rääkinud. "Ta on mõnus vend ja meil klappis täiega." Leonardo DiCaprio kehastatava filmistaari kauase kaskadööri rolli sai siiski Pitt. Tarantino on uhke, et Leonardo ja Brad on esmakordselt üheskoos ekraanil just tema linateoses.