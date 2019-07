Jean Paul Gaultier palus Madonnat kolm korda endale naiseks 

Madonna ja Jean Paul Gaultier on olnud lahutamatu moejõud sestsaadik, kui Material Girl 1980. aastate keskel oma filmi "Desperately Seeking Susan" esilinastusel prantsuse moedisaineri loomingut kandis. Kurikuulsaks said koonusrinnahoidjad 1990. aasta turneelt "Blonde Ambition" ning mitmed edaspidised kostüümid. Mullusel Met Galal käisid moekunstnik ja tema muusa üheskoos. Ajakirja People teatel on Madonna ja Jean Pauli sõprus olnud nii tugev, et prantslane kosis lauljannat. Korduvalt!