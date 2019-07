George Michaeli kodus märatsenud ekskallim arreteeriti 

46aastane Fawaz vahistati kahtlustatuna võõra vara kahjustamises ning viidi politseiautoga minema. Järgmisel päeval lasti ta vabadusse, kuid juurdlus kestab. Politsei sõnul oli George Michaeli maja, mille väärtus on üle viie miljoni euro, laialdaselt kahjustada saanud. Tuletõrjujate abi oli vaja üleujutuse likvideerimiseks.

Fawaz on pesitsenud laulja majas sestsaadik, kui George 2016. aasta esimesel jõulupühal oma maakodust surnuna leiti. Laulja omaksed on aastaid üritanud Fadit majast välja tõsta. Testamendis ei jätnud George talle midagi. Hiljutise märatsushooga olevatki Fadi tõstnud mässu George'i õdede korraldusele maja vabastada. Daily Maili teatel lasid omaksed maja lukud vahetada ning akendele lauad ette lüüa, et Fawaz tagasi sisse ei pääseks.