Monty Pythoni koomikul Michael Palinil seisab ees südamelõikus 

76aastane Monty Pythoni legend paljastas oma veebiküljel, et südamehäda diagnoositi tal juba viis aastat tagasi - selgus, et mitraalklapp laseb läbi. Seni polnud lekkiv südameklapp Palini tervislikku seisundit mõjutanud. "Kuid viimasel ajal olen tundnud, et süda peab rohkem vaeva nägema, ja mul soovitati klappi parandada."