Produtsent kaitseb Robert Pattinsoni valimist uueks Batmaniks 

Kui tänavu selgus, et Matt Reevesi ("Ahvide planeedi koidik", "Ahvide planeedi sõda") uues filmis "The Batman" hakkab nimiosalist kehastama Robert Pattinson, avaldasid mitmed Batmani-fännid kahtlust, kas "Videviku" täht ikka sobib sellesse rolli. Kuid produtsent Michael E. Uslan soovitab kineasti ja tema nägemust usaldada. "Seejärel oodake, kuni olete filmi ära näinud. Ja kui olete ära näinud, võite kritiseerida seda nii, et tükid taga."