Otsid uhket elukohta? Osta Marko Atso Viimsi villa ära! 

Maja on kolmekorruseline ja renoveeritud 2017. aastal. Villas on viis magamistuba, vajadusel on võimalik kuuenda magamistoaga kasutusele võtta esimese korruse puhketuba.

Muide, tegu on kadunud gängsteri Mihhail Gorbatšovi majaga. "Cerli tegelikult ütles mulle, et mõtle veel, kas sa ikka tahad seda maja osta. Sinna sisenedes ta tundis, et lähme seal lahku." paljastas Atso juunis Kroonikale. "Mina jälle tundsin ennast seal majas kohe hästi, juba õuel tundsin hästi. Neid maju sai tookord ju käidud vaatamas ja otsimas. Enamikuga oli nii, et sõitsin hoovi ja ainult viisakusest astusin veel majja ka sisse."