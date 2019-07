Lesk on häiritud, et Matti Nykänenist tehakse muusikal 

Kui Iltalehti Matti lese Piaga ühendust võttus, selgus, et tema pole muusikaliplaanidega kursis. Uudist luges ta netist. "Ei tea, ehk oleks pidanud seda tegema Matti eluajal. Ma ei näe sellel mingit mõtet," ütles Pia Nykänen, kes on Matti surmast saadik haiguslehel olnud. Lesk väljendas arvamust, et tegijad loodavad Matti nime pealt profiiti lõigata. "Tehtud on ju film ja mitu raamatut ja mis kõik - on siis seda veel vaja?"