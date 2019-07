Sa oled see, mida vaatad! „Kevade“ ja „Tähesõjad“ toovad armuelus plusspunkte 

Uuringute põhjal on sarnased filmi- ja telelemmikud iseäranis tähtsad 20.–30. aastates armastuse otsijatele. 2016. aasta Ameerika küsitlus, millest võttis osa ligi 2000 täiskasvanut, tõi ilmsiks, et iga kolmas Y-põlvkonna esindaja on näidanud kohtingukaaslasele punast tuld sellepärast, et ta vaatab „valesid“ asju.