Veneetsia filmifestivali sarjatakse naisrežissööride nappuse eest 

Naisrežissööride nappust kurdeti juba kevadisel Cannes'i festivalil. Nüüd on New York Posti teatel tule alla sattunud auväärne Veneetsia festival.

Filmiväljaanne Variety nendib, et 21 võistlusfilmi seas on vaid kaks naisrežissööri tehtud. Teisalt on siiski tegu edusammuga - mullu oli võistlusprogrammis üksainus naiskineast.