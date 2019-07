Üritused VIDEO JA GALERII | Camp of Hip-Hop laagri neljandal päeval said osalejad kuulata Kristel Aaslaiu õpetussõnu Ohtuleht.ee , täna, 12:58 Jaga: M

Foto: Allar Tukmatsev

Terve nädal on Liipa Talus laineid löönud Camp of Hip-Hop elustiililaager, mille raames on nädalat külastanud erinevad külalised. Neljanda päeva hommikut alustas Reigo Värava akrobaatika ning keerlemist ja pöörlemist jagus veel mitmeks tunniks. Taiji koolituseks oli sel korral kaasa võetud veel rohkem varustust ning osalejad said proovida uusi põnevaid võtteid. Tantsuplatsi täitis pöörase energiaga Mr. Youtube’i litefeet'i klass, mille järel tegi King Charles oma viimases trennis vapustava koreograafia, kus osalejad olid emotsioonidest tulvil. Firelocki lockingu klass andis publikule hea enesetunde, õpetas tantsijatele eneseväljendust, musikaalsust ning vabadust olla tema ise. Päev Kasvu Hoones algas "Padjaklubi" staari Kristel Aaslaiuga, kes rääkis kuulajatele oma lugu ja värvikaid kogemusi tervest elust. Tema järel astus lavale Edu Akadeemia rajaja Roland Tokko, kes viis kol