Eesti teeb kodumaist „Tenetit“! Spioonipõnevik sünnib mitme riigi koostöös, peaosas on Priit Võigemast 

„Meie loo jutustamise vaatepunkt väldib teadlikult kõigile tuttavaid ajaloolisi suurkujusid. Selle asemel viime me vaataja luureohvitseride maailma. Kuigi need augusti ja septembri päevad olid ajalooliselt saatuslikud, ei tajunud toona elanud inimesed seda nii. Luurajad olid info mõttes eelispositsioonil, aga ka nemad olid lihtsalt inimesed, kes samavõrdselt riigi saatusega muretsesid ka oma abikaasade ja armukeste, laste ja raamatute pärast.“



Produtsent Esko Rips lisab, et „O2“ tootmise muudab eriliseks see, et film sünnib mitme riigi koostöös.

„Filmi võttegrupi panime kokku koostöös Soome ühe juhtiva produktsioonifirmaga Solar Films, Lätist lööb kaasa Film Angelsi meeskond ja Leedust InScript, tootmist juhivad Nafta Films ja Taska Film Eestist. Võtted toimuvad lisaks Tallinnale, Narvale ja Tartule ka Helsingis, Vilniuses ja mitmel pool mujal, samuti on kaasatud nelja riigi näitlejad.“

Suur võttegrupp, ajalooliste tegevuspaikade taastamine, dekoratsioonid ja tehnika mõjutavad ka filmi tootmise eelarvet – 43 võttepäeva eelarveks on 2,2 miljonit eurot.



Filmivõtted algavad 30. juulil Tallinnas ning kestavad kuni 2020. kevadeni. Võtteperioodi käigus taastatakse osaliselt Tallinna ajalooline ilme, sealhulgas kolmekümnendail Kaarli puiesteel asunud tenniseväljakud. Võtete ajal võib tänavatel näha nii ajaloolisi sõidukeid kui ka ajastutruudes kostüümides näitlejaid.



Spioonipõneviku „O2“ süžee käivitub 1939. aasta augusti lõpupäevil. Kohe-kohe on puhkemas Teine maailmasõda ja just nendel kriitilistel hetkedel langeb Eesti nõukogudevastase luure juht salamõrva ohvriks. Peagi selgub, et meie luure ridades tegutseb äraandja. Reeturi tabamine tehakse ülesandeks luureohvitser Feliks Kangurile (Priit Võigemast) ja algab pingeline kassi-hiire mäng.

Samal ajal jõuab luureteenistusteni info, et Stalin ja Hitler on sõlminud tervet Euroopat ja ühtlasi ka Eestit puudutava salakokkuleppe. Olukorda ei muuda lihtsamaks ka Feliksit painav saladus, mille keskmes on kahe aasta tagune kirglik armusuhe poolatar Maria Dubrawskaga (Läti näitlejatar Agnese Cīrule).



Lisaks peaosalisele Priit Võigemastile ja Agnese Cīrulele löövad filmis kaasa Kaspars Znotiņš Lätist, tuntud Eesti näitlejad Elmo Nüganen, Rein Oja, Doris Tislar, Johan Kristjan Aimla, Pääru Oja, Tambet Tuisk, Indrek Ojari, Alo Kõrve ja Mirtel Pohla, Sampo Sarkola Soomest ning paljud teised Eesti, Läti, Leedu ja Soome näitlejad.



Filmi režissöör on Margus Paju („Supilinna salaselts“), stsenaariumi autorid Tiit Aleksejev, Eriikka Etholén-Paju ja Tom Abrams. „O2“ toodavad filmistuudiod Nafta Films (produtsent Esko Rips) ja Taska Film (produtsent Kristian Taska), kaastootjateks on Solar Films Soomest, Film Angels Lätist ja InScript Leedust.