Mis nägu oleksid Aniston ja teised tähed LOOMULIKULT vananedes? 

Äsja 50 aasta juubelit tähistanud Lopez näeb De Silva hinnangul välja 32aastane. "Tal pole varesejalgu, naeru- ja huulekortse, silmadealuseid kotte ning nina ja suu vahelised vaod on ainult imevähe märgatavad, viimase 20 aastaga pole need peaaegu üldse sügavamaks muutunud," rääkis De Silva Daily Mailile. Ilukirurg näitas oma arvutiprogrammi Future Face abil, milline võiks Jennifer välja keskmise naise moodi ehk siis loomulikult vananedes.

De Silva sõnul on Lopezi nooruslikule välimusele kindlasti kaasa aidanud tervislikud eluviisid, päikesest hoidumine ning Puerto Rico juurtega päritud jume, mis ilukirurgi sõnul vananeb võrreldes heledamate nahatoonidega aeglasemalt. "Kuid need faktorid ei suuda peatada naha paratamatut lõtvumist ja raskusjõu mõju näole," ütleb De Silva. "Tõenäoliselt on ta kasutanud näo noorusliku kuju säilitamiseks mõningaid mitteinvasiivseid meetodeid, nagu näiteks kergitavad maskid."