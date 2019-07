Nukker! Antti Kammistel kadus kass ära: teadmatus on kõige hirmsam 

"Minu bengal, Ufo läks seiklema, ta on keerukas isiksus, pigem arg, aga uudishimu vist võidab. Kadus küll Haapsalus, aga kes teab, võib-olla ilmub välja kuskil mujal. Kiip on registreeritud Antti Kammiste nimele ja kiisu nimi seal ka Ufo. Kiip asub vasakul pool kaelal," teatas ta 23. juulil.

Kuna Ufot pole siiani üles leitud, postitas Kammiste eile sotsiaalmeediasse uuesti: "Ufo on ikka kadunud. Olen otsinud üksi, emaga ja sõpradega. Aga endiselt on palve, kui keegi näeb või teab temast midagi, olgu ta kasvõi hukka saanud kurval moel, andke teada!" kirjutab Kammiste. "Teadmatus on kõige hirmsam."