78aastane ekraanilegend vallandati vägivallatsemise eest monoetendusest 

New York Posti teatel pidi Hollywoodi legendi Katherine Hepburni kunagise autoavarii järgset elu kajastav monoetendus "Tea at Five" jõudma peatselt Bostonist Broadway lavale, kuid produtsendid andsid teada, et on katkestanud Hepburni osatäitja Dunawayga kõik suhted.

Trupile tegi muret, et näitlejanna võttis prooviperioodide ajal kaalus silmanähtavalt alla. Dunaway näinud lõpuks nii nälginud välja, et keegi võttis ühendust tema endise assistendiga. Too avaldanud arvamust, et Faye ei võta oma ravimeid nõuetekohaselt. Produtsendid olid nii mures, et helistasid näitlejate ametiühingusse, küsimaks, kas sellises seisundis inimest on eetiline publiku ette saata. Kuid 10. juulil aset leidnud rünnaku järel katkestasid produtsendid koostöö Dunawayga. Kevadel jõuab tükk Londoni lavale juba uue näitlejannaga, lubavad nad.