TIMMERI TAROSKOOP 29. juuli–4. august | Vähid rikuvad oma suhteid, Lõvi tegeleb rahaga ja joob 

VÄHK tahab sel nädalal olla meeletult abivalmis, aga teeb seda puhtalt omakasu eesmärgil. Teil on sel nädalal hästi palju isiklikke asju korraldada, need on seotud perekonnaga. Paljud Vähid peavad sel nädalal pulmi või on osa pulmast. Nädala teine pool toob teile tunde, et tahaks hirmsasti kõigile tõtt öelda, pahvataks kogu kogunenud jama välja, aga see rikub suhted ju ära. No püüdke ikka kontrollida end, sest mina näen, et just selline tõehetk teid ees ootab.