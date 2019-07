SALENE NAGU BEYONCÉ: varem sajakilone staar müüb oma imedieeti 

Uues videos paljastas superstaar, et oli enne Coachellat kaalunud ligi sada kilo. Tema kaksikud olid sündinud 13. juulil 2017 erakorralise keisrilõikega. "Olin naine, kes tundis, et ta pole tema enese kehas."

Staari kauane sõber ja treener Marco Borges koostas talle toitumisplaani: 44 päeva ilma liha, piimatoodete, süsivesikute, suhkru ja alkoholita. Oma lõppkaalu Beyoncé ei paljasta, ent kui ta mikrošortsides ja kõhtu paljastavas pusas Coachella lavale astus, oli selge, et dieet on mõjunud - vaatepilt pani paljud fännid õhku ahmima või vaimustusest kiljuma.

Nüüd on Borges ja Knowles püsti pannud veebikülje mealplanner.22daysnutrition.com, kust saab soetada samasuguse toitumisplaani ning toiduaineid valmiski osta. Loomseid valke ei pruugita, portsjonid on väiksed, kuid seda, et süsivesikud toitudest üldse puuduksid, ei saa öelda. Veebiküljel toonitatakse, et täpselt samade näpunäidete järgi toituvad nii Beyoncé kui ka tema mees Jay Z.