Ivo Uukkivi: olen nooruses tüli norinud, kakelnud ja peksa saanud 

"Mina ei pea end kaugeltki täiuslikuks isaks, pean veel palju ise isana kasvama. Olen nooruses tüli norinud, kakelnud ja peksa saanud, aga ma ei ütle, et seda peaks läbi tegema. Ütlen, et meie võimuses on õppida elama nii, et teised inimesed ja elusolendid meie tegude ja tahtmiste läbi võimalikult vähe kannataks," räägib Ivo Uukkivi intervjuus Kroonikale.