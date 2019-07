GALERII | Jamaicast Ghanani! Folgil esinesid jutuvestja Tuup ja „muusikaline preester“ King Ayisoba 

Rahvusvaheliselt tuntud jutuvestja, poeet ning muusik Tuup hakkas 80ndate alguses tuntust koguma Kariibi dub-luule skeenel. Dub-luule tekkis 1970. aastatel reggae all-žanrina, tegu on ühiskondlikult sekkuva poeesiaga, mis kuulub suulise kultuuri sekka ja on kõige ehedam just elavas esituses.