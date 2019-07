Maiken Schmidt ja Priit Pius abiellusid: ilmataat oli helde ja pulmaisa me ei vajanud! 

Aasta alguses tunnistas Maiken Eesti Naisele antud intervjuus, et oli Priiduga neli aastat koos ja seejärel aasta lahus. “Tundus, et meie suhe sai otsa,” ütles Maiken. Siis, ühiste sõprade pulmas, istuti kirikus kõrvuti ning vana armastuseleek süttis taas. Seda pausi oli vaja, arvab Maiken tagantjärele: “Väga raske on väärtustada, mis sul on, kui elu sind ainult hoiab. Tunnen, et Priit tuli mu ellu tagasi õigel ajal.”