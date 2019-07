Martin Repinski uus kallim on juba rase?

Jekaterina Vassiljeva jätab Kroonikaga vesteldes lapseootuse teema õhku – ta ei kinnita, aga üllataval kombel ka ei kummuta seda! On Jekaterinale aeg, kus Martin elab koos temaga, aga on abielus veel teisega, emotsionaalselt raske? "Ma ei tahaks praegu tõesti midagi kommenteerida," vastab sõbraliku olemisega Jekaterina Kroonikale.

Tänavu veebruaris levisid kuuldused, et Siret Kotka-Repinski ja Martin Repinski abielu on karile jooksnud, ning et Martinil on tekkinud uus suhe koos endise bikiinimissi Jekaterina Vassiljevaga. Neid olevat nähtud lausa koos Itaalias reisimas. Toona ütles Martin, et kuuldused on valimiseelne laim.