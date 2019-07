Blogid Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas paleepööre tõi võimule Karl Vaino Tõnis Erilaid , täna, 00:17 Jaga: M

„Vene ainupartei sekretär I. V. Kapitonov ja sama partei kõrgem ametnik N. S. Perun käisid 26. juulil Tallinnas, et läbi viia pisike paleepööre: I. Käbin vabastati nn. Eestimaa kommunistliku partei esimese sekretäri kohalt ja määrati Ülemnõukogu presiidiumi esimeheks, seega Eesti presidendi-taoliseks asjameheks. Partei esimeseks sekretäriks määrati Karl Genrihi poeg Vaino. Juba see „Genrihi poeg“ ütleb ise, mis masti mees on uus Moskva asehaldur Eestis,“ teatab Torontos ilmunud väliseesti ajaleht Võitleja 1978. aastal.