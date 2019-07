GALERII | NOËP esitles uut muusikavideot, mille režii- ja montaažiprotsessis isegi käe külge pani 

„Ma arvan, et tuli enam-vähem välja, ise olen vähemalt rahul,“ ütleb ta tagasihoidlikku joont hoides, arvates, et tema töö ei ole kõige tähtsam olnud. Mees nendib, et ta sai enda tiimi õiged inimesed, mis on Kõpperi arvates kõige parem asi, mis ta kogu protsessi jooksul saavutas.

Nimelt ilmub muusiku singel „Fk This Up“ uue plaadifirma – Warner Music Group – alt. „Ma päris täpselt seda ei teagi, kuidas Warner mängu tuli, kuid Time Recordsi (plaadifirma, mille alt tuli singel esimest korda välja – toim.) koostööpartner on Warner Music Group,“ seletab muusik, miks väljastatakse singel ka teise plaadifirma alt. Alguses taheti Warneri plaadifirma lokaalselt ära jagada. „Taheti teha Ida-Euroopa ja Skandinaavia Warnerit, kuid Warneri põhikontorist öeldi, et võiks siiski rohkem riike kaasata.“

Kuna singel ilmub uuesti Warner Music Group alt, pidi muusik mõneks ajaks loo „Fk This Up“ Spotifyst eemaldama. „Seda lugu pole kunagi väljas olnudki. Ma ei tea, millest sa räägid,“ ütleb Kõpper naljatades, kuid jätkab, et tegelik põhjus on peidus aga esteetilisuses. „Et plaadifirmadel ja playlist'idel oleks huvi laulu avalikustada, on maitsekam, kui tegu on uue lauluga,“ vastab ta.

Muusik ei taha muusikavideo sisu lahti seletada ning õhutab selle asemel hoopiski fänne seda vaatama. „Aga ütleme nii, et see laul juba räägib millegi pekki keeramisest. Video muidugi ei ole lauluga üks-ühele, kuid sarnaseid jooni leidub kindlasti,“ ütleb ta õrritades.

Kui ettevalmistusperiood muusikavideo filmimiseks oli 3-4 nädalat, siis ideede genereerimine võttis kauem aega. „Läksin alguses produtsendi Kadi Freja juurde hoopis teiste ideedega. Mõni nädal hiljem mõtlesin, et see ei sobi kuhugi. Siis tulin uue idee peale ning matsin selle ka ikkagi maha. Kolmanda-neljanda idee juures tundsin, et sellest võib midagi välja tulla,“ räägib ta, et kasutas erinevate tiimiliikmete abi, kuidas võiks kondikava edasi arendada.

Võttepäevad kestsid kõigest kaks päeva ning muusiku sõnul erilisi takistusi sel ajal ei tekkinud. „Äärmiselt sujuvalt läks terve see võtteperiood. Hämmastavalt lühikese ajaga saime kõik paika,“ ütleb ta, lisades, et produktsioonitiim oli tal väga tasemel.