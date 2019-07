„Talve“ stsenarist Martin Algus: filmis on kindlasti huumorit, sest Lutsult seda ka oodatakse, aga, jah, keegi banaani peal ei libastu 

Filmis „Talve“ on peategelased Tootsi-Teele-Arno-Kiire lapsed. Millegipärast meenuvad filmid stiilis „Musketäride põngerjad“ ja „D'Artagnan'i tütar“. Neid on küll tore vaadata, aga originaalloo austajal on puhuti imelik või isegi piinlik.