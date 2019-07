KURIOOSUM! President Meri fantoommaja sai võluväel ametlikuks 

Kui kõikide teiste presidentide kinnisvara oli kenasti must valgel kirjas, siis kadunud Lennart Meri eramust ei olnud veidi rohkem kui nädala eest ehitisregistris kriipsugi – hoolimata sellest, et endise presidendi maaost Rohuneeme tippu ja majaehitus kulgesid 1990. aastate teises pooles avalikkuse ja meedia pideva tähelepanu all. Kui mõni järelevalvet teostav ametkond oleks piinliku täpsusega näpuga järge ajanud, selgunuks kentsakas tõsiasi: riik on paarikümne aasta jooksul eraldanud maksumaksja raha, sadu tuhandeid eurosid valveks ning Lennart ja Helle Meri (70) julgeoleku tagamiseks objektil, mille kohta ei ole ametlikult ühtegi kinnitust…