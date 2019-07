Suri "Blade Runneri" legend Rutger Hauer 

Haueri aidsifondi Rutger Hauer Starfish Foundation teatel suikus kultusnäitleja igavesele unele oma Hollandi kodus. Rutgeri heategevustööd on lubanud jätkata tema lesk Ineke, vahendab CNN.

Haueri näitlejakarjäär sai alguse 1969. aastal nimiosaga Hollandi telesarjas „Floris“, millele järgnesid Paul Verhoeveni linateosed. Näitlejate pojana oli Rutger vanemate elukutse vastu mässu tõstnud, 15aastasena kooli pooleli jätnud ning Hollandi kaubalaevastikuga ühinenud. Tema sihiks oli saada kapteniks, kuid värvipimedus tõmbas sellele kriipsu peale. Juhutööde kõrval õhtukooli lõpetanud Rutger astus küll Amsterdami teatri- ja tantsuakadeemiasse, kuid jättis selle pooleli, et minna sõjaväkke. Sõjaväemeedikuks ta aga ei saanud, sest mõistis sõja ajal sündinuna, et on surmarelvade kasutamise vastu. Ta naasis lavakunstikooli ja lõpetas selle 1967.