HELENI BEEBIBLOGI | Eestis on nii külmad suved, et isegi lahtiseid kingi ei saa kanda 

Ehk siis jah, kliimamuutus on ilma veidi kehvemaks teinud. Teatud inimtegurid on seda ka mõjutanud, aga sellel teemal peaks pikemalt peatuma ning ma ei esita kindlat fakti inimtegurite suhtes.

Mina armastan sooja, Carmen aga külma

Kuigi ma ei tea, mida Carmen kuumadest suvedest arvab, olen ma kindel, et ta harjuks nendega ära, kuigi ta on laps, kellel on sageli väga palav. Kui ta sündis, öeldi mulle, et beebil peab olema alati üks kiht riideid rohkem seljas kui endal.

Kuna ma olen teada-tuntud külmavares, on mul alati päris palju riideid seljas, mõnel tuulisel külmal suvepäeval isegi ka sall ümber. Pidasin teisi targaks ja ning panin Carmeni nende käsul riidesse, muidu äkki beebike külmub ära. Vaesel lapsel oli hoopis räigelt palav ning ma tegin endale uue reegli - minu lapsel peab olema alati just vähemalt üks kiht vähem riideid seljas kui endal. Teised öelgu mida tahavad, ma teen ikka otsuseid oma lapse heaolust lähtuvalt.

Näiteks talvel autoga sõites on mul alati mõnus talvejope ümber, kuid Carmeni pidin ma autosse panema toariietega, ja ka siis oli tal palav. Nüüd, suvel, ta higistab sageli nii, et tema pea leemendab. Ainus viis, kuidas ma saan teda autos sellest säästa, on panna endale rohkem riideid selga ning konditsioneer põhja.

Ärge nüüd ette kujutage, et ma lasen talle külma tuult näkku, kindlasti mitte. Ma pean lihtsalt auto temperatuuri viima umbes 22 kraadi peale, ka siis on Carmenil palav, kuid vähemalt ei teki mul hirmu, et ta aju ära kärssab. Vaene lapsuke!

Mina, mu ema ja õde peame kahjuks suviti autos külmetama, aga muud varianti pole, kui ma just ei tahaks, et Carmen end läbimärjaks higistab ja siis tuult saab. Enne Carmenit oli mul autokonditsioneer tühjaks saanud ja ma sõitsin rahumeeli kaks suve lämbes autos. Ratsionaalne mõistus ütles mulle, et pärast lapse sündi tuleks konditsioneeri täita. Keegi küll püüdis sellele vastu vaielda, aga mingu nad heasse kohta - laps ei taha kuuma käes piinelda, eriti, kui ta kipub olema krüofiil ehk külmalembeline.