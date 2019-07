Guido Kangur: näitlejana rikkaks ei saa, kui tahad elada, pead natuke rohkem tööd tegema 

Kümme aastat tagasi ei olnud suvekontserte ega -festivale jalaga segada. Pigem vastupidi. „Sel ajal olid kõik talveunes, aga nüüdseks on kõik vaikselt ärganud ja teevad midagi. Ning arvavad, et sellega saabki rikkaks,“ arutleb Guido. Praegu on vaat et iga veesilma ääres või muldrikul mõni festival. Ratsa rikkaks aga naljalt ei saa. Õieti pole suurt lootustki. „Küllap saavad korraldajad varsti ka sellest aru, et festivali tegemine on korralik töö. Me teeme seda Pillega aasta ringi.“