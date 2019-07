AUTOKULTUS: Alari Kivisaar kurdab, et maasturi vahetamine elektriauto vastu tõi kaasa palju pilkeid

Varasemalt uhkemaid ja suurema mootoriga autosid eelistanud Kivisaar müüs hiljuti maha Porsche maasturi ning sõidab nüüd Nissan Leafi elektriautoga. Mees rääkis raadioeetris, mida selline suur muutus endaga kaasa tõi.

“Mul on jäänud mulje, et selle suure autokultusega kaasneb tugev ühiskondlik surve, mis langeb inimesele ja tema õlgadele. Iseenesest võiks sõita ju millega iganes, aga ühiskondlik surve on nii suur, et sa tunned end halvasti iga päev. Keegi ei taha end ju halvasti tunda, vaid ikka hästi. Hästi tunned siis, kui sul on aga ägedam auto!” nentis Kivisaar.

“Ma pean tunnistama, et olen oma viimase autovahetusega tundnud väga ühiskondlikku survet, nii lähedalt kui kaugelt. Kui veel varem sõitsin päris kabedate autodega ja kui nüüd veeresin koju oma Nissan Leafiga, mis sa arvad, mis pihta hakkas?” rääkis Kivisaar kaassaatejuhile Kristjan Hirmole.

“Naabrimees tuli ja kiikas üle aia ja ütles, et nalja teed või, kaua sõita kavatsed selle Nissaniga? Naaber, kellel on Mustang, Harley ja bemm ja sellised asjad, ütles, et küll ma tulen ikka päris meeste sekka varsti tagasi, kaua ma ikka tilu-lilutan,” sõnas ta.

Kivisaare sõnul on ta tuttavate käest veel kuulnud, kuidas nendele on imestunult öeldud, et kuidas Kivisaar küll sellise autoga sõidab.

Hirmo sõnul tuleneb see sellest, et inimesed üllatunud, kuna Kivisaar on varem sõitnud vägevate sportautodega. “Sama võrdlus käib Tanel Padari kohta, kes hakkas tegema sporti ja ei joo alkoholi, nagu isegi ütlesid, et kammoon, mis rokkar ta nüüd siis on?” arvas ta.