Harry ja Meghani sünnipäevaõnnitlus solvas prints George’i? 

"Palju õnne! Soovime sulle väga erilist päeva ja palju armastust!" kirjutas Sussexi hertsogipaar Cambridge'i hertsogipaari kontol, kus prints William ja hertsoginna Catherine avaldasid prints George'i värskeid fotosid. Kuid mõnda kommentaatorit pahandas, et Harry ja Meghan ei õnnitlenud sünnipäevalast tema tiitli ja nimega. "Ta on tulevane KUNINGAS", vahendab Iltalehti üht kurja kommentaari. "Avaldage tema suhtes lugupidamist."

"Teie jaoks on ta tema kuninglik kõrgus prints George! Ärge unustage seda märkida!" kirjutas teine kommentaator.

Sussexi hertsogipaarile tuletati meelde, et ülejäänud kuningliku pere Instagrami kontodel kasutati sünnipäevalapse nime ja tiitlit. Kuid mitmed kommentaatorid tormasid Harryt ja Meghanit kaitsma - on ju tegu prints George'i lihase onu ja tema naisega, kes ei pea temast rääkides tiitlit kasutama. "Peaasi, et sõnum oli siiras," täheldab üks kommentaator.