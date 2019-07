PÄEVAHOROSKOOP: teisipäev, 23. juuli 

Hommikul kell 5.50 jõuab Päike oma taevasel ringkäigul Lõvi sodiaagimärki. Algab kuu aega kestev periood, mil just sina oled tähelepanu keskpunktis. Naudi täiega!

Elutempo on pigem aeglane, kavandad oma tegevust ja püsid kenasti ajagraafikus. Ehk jõuab lõpusirgele pikaajaline projekt, millega oled pidanud palju vaeva nägema.

Oluline on uute teadmiste hankimine. Kui oled õpingutega seotud, kujuneb päev edukaks. Seda ka juhul, kui sa ei õpi ise, vaid jagad teadmisi teistele inimestele.

Sul on võimalik teha palju head või korraldada paras segadus. Paljugi on sinu kätes. Arvesta esmalt sellega, et kallis inimene loodab sinu peale väga.