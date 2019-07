ROOSAD LAMBAD! Muusikafestivali süüdistatakse loomapiinamises 

Suffolkis peetava Latitude'i reklaamisäutsus võis näha fuksiaroosasid lambaid üle festivaliplatsi jooksmas. See valmistas paljudele sotsiaalmeediakasutajatele meelehärmi ning nad nõudsid, et festivali korraldajad oma sammu põhjendaksid.

Latitude vastas Twitteris, et lambad olid kastetud looduslikku veepõhisesse värvi. "Nad on sellise värvimisega oma farmielus harjunud."

Kuid loomakaitseorganisatsiooni PETA Briti haru taunib festivali võõpamiskampaaniat, millega Latitude on end peaaegu igal aastal promonud. "Aastal 2019 kasutavad ainult juhmid või julmad inimesed loomi elusate mänguasjade, rekvisiitide ja fotovõimalustena," ütles organisatsioon Twitteris. PETA lisas, et tõenäoliselt on lambad üleni vedelikku kastetud ning selle käigus on nende pead hargiga alla surutud. Lisaks võib festivaliplatsi vali muusika ja purjus inimeste räuskamine loomades stressi tekitada.