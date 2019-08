VIDEOINTERVJUU | Tiina Jantson: headus on uus kurss, sest kurjad inimesed muutuvad koledaks

Kes olekski pädevam jagama modelli- ja iluteadmisi kui Tiina, kes on ise töötanud palju aastaid kunagises Tallinna Moemajas professionaalse modellina. Tänaseks on tegus naine välja õpetanud väga palju noori misse ja modelle, kes on Eestile kuulsust toonud arvukatelt maailmalavadelt. Ta on lavastanud sadu moeetendusi, toonud lavale ülimenukaid laste tantsuetendusi, korraldanud arvukaid talendi- ja iludusvõistlusi nii Eestis, kui ka kogu Baltikumis. SIXTINA korraldatud võistluste võitjad esindavad meie riiki igal aastal mitmetel maailmavõistlustel. Tegus naine on olnud ka ise Eesti rahvuslikuks direktoriks väga paljudele missivõistlustele maailmas ja tihtipeale ka rahvusvahelise ilužürii liige.