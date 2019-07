GALERII | Aldo Järvsoo ja Tanel Veenre avasid Haapsalus ühisnäituse 

"Seoses Valge Daami temaatikaga läksid mu kleidid mitte niivõrd ulmeliseks, kui kummituslikuks. Ja lisaks tulid veel peegeldused. Alati ma ju proovin teha võimalikult täiuslikku pruutkleiti sellele naisele, kes abiellub. Ükskõik, kui palju kordi ma pean selle ümber tegema - see peab saama täiuslik. Uskuge või mitte, väga paljud kliendid tahavadki midagi väga erilist. Ma ei tee mingit ilutsevat moodi, see on suunatud siiski konkreetsetele inimestele, kes tahavad kordki elus olla kummituslikud, salapärased, erilised," ütleb Aldo Järvsoo