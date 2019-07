Curly Strings teeb koostööd Kanada ansambliga: peame Skype'i teel koosolekuid ja vahetame internetis muusikat 

Curly Strings ja April Verch Band ühendasid jõud projektiks, mis kannab nime „The Heritage Projekt“. Praegu tuuritatakse sellega mööda Eestit ringi. Tegu on kavaga, mis kätkeb endast Eesti ja Kanada muusikat. „Kõlab tantsulist pärimusmuusikat nii Eestist kui ka Kanadast, samuti April Verchi kui ka Curlyde kuulsamaid lugusid ühises seades,“ räägib Eeva. Praegu nad veel ühiseid lugusid kirjutanud pole, kuid et koos plaanitakse tuurile minna veel ka Kanadasse ja Ameerikasse, siis usub Eeva, et ükskord jõutakse ka originaalloominguni.