HOMMIKUSÖÖK STAARIGA | Tiina Jantson: näidake mulle inimest, kes oleks Eestis veel pädevam kui mina, jagama modelli- ja iluteadmisi! 

"Puuduta mind" - Anne-Ly Tähe, Eghert-Sören Nõmm Foto: tatjana iljina

"Eghert on esindanud Eestit Getter Jaani tantsijana Eurovisionil ja osalenud Eesti menukaimas telesaates “Su nägu kõlab tuttavalt”. Ta on ka maailmakuulsa Eesti artisti Kerli Kõivu lava-show koreograaf ja üks tantsijatest. Samuti on ta osalenud ainsana kogu Baltikumist maailma suurimas tantsijate teleprojektis “So you think you can dance” Ukraina versioonis “Tancujut Vsje”. Olen oma poja saavutsute üle väga uhke!"