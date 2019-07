HÄBI, METALLICA! Legendaarse bändi tiim jäi vahele eriti nõmeda piletipettusega 

Teate ju küll neid hetki, kui esinema peaks saabuma teie lemmikbänd ja kindlasti peab kohe pileti ära ostma, sest muidu võib peagi tulla teade, et kontsert on välja müüdud. Pahatihti see nii ka juhtub, kuid Billboard tõestas, et tegelikult on tihti lugu pettusega, mille taga on suurte bändide endi taustajõud, kes tahavad edukatelt kontsertturneedelt veelgi suuremaid kasumeid teha.