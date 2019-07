SENINÄGEMATUD FOTOD: „Viimne reliikvia“ 50: klooster pandi püsti Uisu pangale, Agnes leiti alles võtete ajal 

Kui laulusõnade autor Paul-Erik Rummo augustis 1968 filmiloole laulusõnu kirjutas, veeresid samal ajal Prahasse Vene tankid. „Võib eeldada, et sedavõrd otse, vahevalusalt „Reliikvia“ valmimisaega lõikuv tegelikkus andis filmile ja selle lauludele erilise power’i (jõud, võimsusingl. k), nagu nüüd on kombeks öelda,“ on nentinud filmikriitik Lauri Kärk. „Ükskord prahvatab vimm, mis kogunend salaja,“ tippis masinasse Rummo, kelle kirjaread mõjuvad tagasivaadatuna lausa prohvetlikena. Paavo Kangur nimetab oma 2011. aastal ilmunud raamatus „Viimne reliikvia. Pilk legendi taha“ linateost laulva revolutsiooni koidukumaks…