Metallica laulis koos rahvaga ja lõpetuseks lasi taevasse võimsa tulevärgi 

Kuid umbes tunnike enne kontserti voolab Eesti Rahva Muuseumi poole ühtlane rahvamass. Pidulised on teele kaasa võtnud vägijooke. Keset teed mängib üks mees torupilli. Ilm on ilus ja kontserdile minejad on heas tujus. Vahetult enne väravaid torkavad silma taarahunnikud. Piletite kontrollimine käib kiirelt ja mõne minutiga pääseb kontserdialale, kuid lennurajale jõudes on selge, et kui midagi näha tahad, tuleb kõva trügimine ette võtta.

Et kontserdiala on ühetasandiline, võtab mitu noormeest oma pruudid kukile, et nood vahepeal ka lavale näeks. Mitmed pidulised sätivad end mugavalt lennuraja ääres kõrguvate küngaste otsa ja esiti mõtlen, et kuidas ma ise nii hea vaatamiskoha peale ei tulnud, kuid peagi kupatab turvameeskond vaate imetlejad sealt ära.

Bänd tundub kontserti tõeliselt nautivat. Ja publik samamoodi. 60 000 (noh, päris kõik ilmselt mitte, aga suurem osa neist kindlasti) laulab tuntumate lugude ajal täiest kõrist kaasa. Igas tuurilinnas esitati ka üks kohalik lugu. Eestis on selleks Vennaskonna „Insener Garini hüperboloid“. Olgugi, et meeste eestikeelsetest sõnadest on üsna raske aru saada, meeldib publikule selline lüke väga.

EESTI VÄRK: Lavatagustele ekraanidele kuvati lisaloo ajal Eesti lipp ning James Hetfield näitas ka Tartu kirjaga mediaatorit. Õnnelikumad said need suveniiridena koju viia. Foto: Katharina Toomemets

Ühe lisaloo ajal värvub lavatagune ekraan Eesti lipuvärvidesse. Loo „Nothing Else Matters“ ajal täitub kogu Raadi lennuväli aga tulukestega – suurem osa inimesi paneb põlema oma mobiiltelefonide taskulambid, kuid on ka neid, kes tulukest vana kooli moodi ehk välgumihkliga näitavad. Ühel hetkel zoom'ib kaamera aga James Hetfieldi kitarri mängivate käte peale ja hiigelekraanidelt on näha, kuidas ta näitab oma mediaatorit, mille peal on kirjas „Tartu“ ja kontserdi kuupäev. Seepeale läheb rahvas täiesti pöördesse.

