Inimesed Tarmo Soomere maailmalõpust: saime hakkama osooniauguga ja saame hakkama ka miljardi inimese ümberkolimisega – kui me ei lähe omavahel tülli Rainer Kerge , täna, 00:01 Jaga: M

GALERII

Eesti mereteadlane ja matemaatik, Eesti Teaduste Akadeemia president. Rannamõisa pangal. Foto: Tiina Kõrtsini

„Maailmalõputunnetus jõudis inimesteni siis, kui selgus, et vaba maad enam ei ole. Pole kuhugi maailma eest põgeneda,“ mõtiskleb matemaatik Tarmo Soomere, Eesti teaduste akadeemia president. Lohutades kohe: „Maailmalõpuhirm on kinni meie peades. Parim, mis me saame teha, on muuta väikeste sammudega mõtlemist.“