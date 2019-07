Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas alasti naised ümber kiriku lippasid 

Ajalooline pärimus kõneleb, et Võnnu kihelkond oli paganausku veel 1680. aastalgi. Kohtuprotokoll kirjeldab, et Terikeste külas kummardati lambajumalat ja Kiidjärvel hobusejumalat. Abielurikkujaid põletati lõkkel ja kui üks tüdruk lubas poisile, et läheb talle mehele ja seejärel ometi hoopis teise noormehe kasuks otsustas, siis kisti ta kahe hobuse vahel lõhki.