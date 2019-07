VINGE! Eesti bänd Duo Ruut tutvustab enda muusikat ülemaailmselt 

Noorte Pärimusbändide konkursi võitnud ja sellega endale Noortebändi poolfinaali koha garanteerinud neiud ei osanud esmapilgul Noortebändiga sobituda. Duo Ruudu liige Ann-Lisett Rebane sõnul jättis Noortebänd mulje, et sinna pürgivad pigem rokkbändid, mitte pärimusmuusikud. „Kui aga poolfinaal kätte jõudis, tundsime, et oleme hästi vastu võetud ja oleme täitsa õiges kohas,“ lisab Rebane.

Noortebändi võit ei ole olnud ainult uhkus esikoha nimel, vaid on pakkunud lisaks auväärsele kohale mitmeid uusi kogemusi ja seiklusi, mida ilma Noortebändil osalemata poleks kindlasti juhtunud. „Oluline on see, et pärast konkursi töötaksid ansamblid tuleviku nimel edasi ning kindlasti tuleb oma uusi kogemusi ja saavutusi ära kasutada,“ lausub Rebane.