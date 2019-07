GALERII | Liipa Talus sai stardipaugu Camp of Hip-Hop noortelaager 

Camp of Hip-Hop noortelaager on suunatud 7-14-aastastele noortele ning nädala jooksul võetakse ette pööraseid väljakutseid ja seinast-seina põnevaid tegevusi. Avapäeval muutusid kämpingud põgenemistubadeks, kus meeskondadel tuli lahendada nutikust ja osavust nõudvaid ülesandeid ning otsida üles oma kasvatajad.

Õhtud on Camp of Hip-Hop noorelaagris meeleolukad, sest iga päev tuleb tiimidel koos midagi ette valmistada ning päeva lõpus algab show. Siiani on koos meisterdatud lippe, loodud ise teaduskomöödia ning valmistatud otsast lõpuni üks vägev playback show. Laval on rokkinud nii Shrek ja Fiona, Nublu, Ariana Grande kui ka teised armastatud tegelased. Mõnusad saunaõhtud, veemängud Liipa Talu rannas ja unustamatute hittidega diskod on Camp of Hip-Hop noortelaagri vaieldamatu osa.