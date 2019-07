Saund Kuhu ma sattusin? Metallica trummarit huvitas muuseumis Raadi lennuvälja lugu Asso Ladva , täna, 12:14 Jaga: M

RÕÕMSAD TEGELASED: Metallica trummar Lars Ulrich (vasakul) leidis mahti visata pilk Eesti Rahva Muuseumisse sisse, teekonnal juhatas teda Kalmar Kurs. Foto: Kalmar Kurs

„Metallica trummar Lars Ulrich oli Raadi lennuvälja kohta üht-teist lugenud. Nii alustasimegi temaga ringkäiku muuseumis just sealt, kus on meil on väljas mõned asjad sellest ajast, mil lennuväli üle võeti ja seda puhastama hakati,“ ütleb Eesti Rahva Muuseumi pressiesindaja Kalmar Kurs.