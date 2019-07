Helge südamega rokimehed: Metallica annetas lastehaiglale ja vähihaigetele lastele pea 30 000 eurot 

"Jah, otseloomulikult oli see meile suur-suur üllatus, et selline maailmakuulus bänd üleüldse tuleb Tartusse ja veelgi enam - valib heategevuseks vähihaigete laste toetamise ja Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu. Sellest teadasaamine tundus mõnda aega uskumatuna, alles Metallica heategevusorganisatsiooniga kirjavahetuse jätkudes tekkis veendumus, et see tõesti nii on. Kuna oleme siiski suhteliselt väike ja vabatahtlikkuse alusel toimiv organisatsioon, on sellise maailmakuulsa bändi tähelepanu ja annetus meie liidule kirjeldamatult suur tunnustus," jagas Lellep Kroonikale oma muljeid.