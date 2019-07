Malaisia kuningas ja Vene iluduskuninganna polegi lahus?! 

Tänavu mais sündis abielupaarile, kelle abielu pole Malaisia õukond kommenteerinud, Moskvas poeg. Kuid selle nädala algul levis uudis, et ekskuningas on oma kaunist kaasast lahutanud.

Oksana Instagrami kontol on nende kooselu paistnud pilvitu, kuid tema sõber rääkis Vene meediale, et lahkuminek toimus sultani nõudmisel. Oksana olnud lahutuse vastu.

Kolmapäeval avaldas Oksana sotsiaalmeedias vana video enda ja ekskuninga õrnusehetkedest. "Ta hoolib minust ja meie perest ning ma hoolitsen tema eest ning mõistagi tahan olla viimane inimene tema elus ja temaga elu lõpuni koos elada," ütleb kaunitar videos. Segaduses on nii meedia kui ka kommentaatorid - on see paar siis koos või lahus?