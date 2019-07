Lapse sünnitanud transmees keeldub olemast oma lapse ema

Rasedad mehed on Suurbritannias varemgi sensatsiooni tekitanud, kuid lapse ilmaletoomise järel pole ükski neist vaidlustanud oma tiitlit ametlikes registrites ja sünnitunnistusel: „ema“. Kuid nimekas Briti lehes The Guardian multimeediareporteri ametit pidav Freddy McConnell keeldub oma lapse ema olemast. Transsooliste probleemide eestvõitlejana tuntud Freddy palus oma beebi sündi registreerima minnes, et teda nimetataks sünnitunnistusel isaks, kirjutab Daily Mail. Ametkond viitas aga 1836. aastal kehtestatud seadustele ning väitis, et lapsel peab olema seaduse silmis ema – vähemalt tema olemasolu kinnitaval dokumendil.