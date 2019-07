FOTOD | Metallica möllas Tartus 60 000 inimese ees: „Vaatan kogu seda ilusat rahvamassi ja ma ei tunne midagi muud kui armastust!“

Nende jaoks soojendasid rahva üles Rootsi bänd Ghost ja Norra punt Bokassa.

Metallica laulja James Hetfield küsib umbes 30 minutit pärast lavale tulekult joviaalselt publikult: "Mis siin toimub? Kas teil on lõbus? Minu kodukohas on selline asi uskumatu. Kas Tartus on sellist asja varem juhtunud?". Ilmselgelt on kontsert võimsalt alanud!

Raadi lennuväljale kogunenud 60 000 inimest on ka lavalt võimas vaatepilt: "On hea olla mina. Vaatan kogu seda ilusat rahvamassi ja ma ei tunne midagi muud kui armastust. Oh, see on nii ilus," ohkab Hetfield. Ta küsib: "Kas tahate heavy't? Jah? Metallica annab teile heavy't, babe'd."