Metallica fännid olid värava ees ootel juba kuuest hommikul 

„Olen oodanud umbes kella 11st ehk neli tundi. Mõtlesin, et enne väravate avamist tuleb siia rohkem inimesi ja tahtsime esimesena sisse pääseda,“ räägib Tallinnast pärit neiu, kes läheb kontserdile koos sõbrannaga. „Mõtlesin, et nad tulevad Tallinnasse, aga seekord mitte. Kuid Raadi lennuväli on väga ilus koht ja siin on väga palju ruumi, nii et tuleb suur kontsert.“

Kui väravad kell 16 avatakse, plaanib neiu kohe lava ette joosta. „See on mul esimene kord Metallica kontserdile tulla. Kuid tulin rohkem teise bändi, Ghosti pärast. Aga Metallica on suur pluss.“

Metallicat on kuulama tuldud ka Venemaalt

Metallica astub kolme päeva pärast üles ka Moskvas, ent sinna nad minna ei plaani. „Piletid on palju kallimad kui siin ja Tartu sõu on palju ägedam, sest see toimub lennuväljal. Venemaal on see lihtsalt suurel staadionil, mis pole midagi erilist.“

„Mina olen Metallica kontserdil kolmandat korda, aga mõndadel sõpradel on see esimene kontsert,“ sõnab noormees.

Kohal ka 20aastase staažiga fännid